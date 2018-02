Emerson ignora interesse do Real Madrid O volante Emerson, da Juventus de Turim, garantiu nesta quarta-feira que desconhece o suposto interesse do Real Madrid em sua contratação. O jogador, quer voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira depois de longo período de ausência, garantiu que vai cumprir até o final o seu compromisso com o clube italiano, que termina em 2008. "Não fui informado deste novo interesse do Real. Tenho contrato até 2008 e pretendo cumpri-lo. É claro que me sinto orgulhoso por despertar o interesse de um clube como o Real, mas não há nada neste sentido?, afirmou o volante. De acordo com a imprensa espanhola, Emerson, que está em Teresópolis se preparando para os dois próximos jogos do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra Peru e Uruguai - o brasileiro seria uma indicação pessoal do presidente do Real, Florentino Perez. No começo do ano passado, Perez chegou a fazer uma oferta ao Roma pelo passe do jogador, mas Emerson preferiu transferir-se para a Juventus, acompanhando o técnico Fabio Capello. Ainda de acordo com a imprensa espanhola, Capello também estaria na lista de contratações para a próxima temporada. Ele seria o primeiro da lista numa eventual demissão do brasileiro Vanderlei Luxemburgo.