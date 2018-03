Emerson Leão assume inferioridade santista

Após a goleada por 4 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico do Santos, Emerson Leão, procurou neste domingo demonstrar segurança no comando do time da Vila Belmiro. Veja também: Cruzeiro goleia o Santos e lidera o Brasileirão Leão reconheceu a inferioridade de sua equipe, que, segundo ele, abusou dos erros. Para o treinador, o Santos só foi páreo para o time mineiro no primeiro tempo. "No segundo tempo foi horrível, merecemos a derrota, não temos nada que reclamar de árbitro. Foi erro nosso, temos que assumir." De acordo com Leão, os jogadores não sentiram o cansaço em razão do jogo contra o América do México, no meio da semana passada, pela Copa Libertadores. "Acho que o cansaço vem através da quantidade de erros e aí vem, logicamente, a insatisfação e, através disso, a falta de produção. Merecemos perder e já disse não tenho nada do que reclamar", insistiu. Questionado se sentia-se pressionado pela diretoria santista por causa da goleada sofrida logo após a eliminação na Copa Libertadores, o treinador foi lacônico: "Nada melhor do que um dia após o outro." Leão também minimizou a manifestação da pequena torcida santista que compareceu ao Mineirão e pediu a sua demissão. "Não tenho nada para falar, é normal, é a mesma turma de sempre", desconversou. O técnico confirmou que recentemente foi sondado por um ex-diretor do Atlético-MG para assumir o comando do clube mineiro após a saída de Geninho. "Não definimos acerto nenhum", disse. "Para vir para cá teria de ter uma liberação do Santos, teria de ter uma realidade profissional para que aqui estabelecesse. Ele disse que não tinha pressa e eu também não." O Atlético contratou o técnico Alexandre Gallo. Para o clássico contra o São Paulo, no próximo domingo, pela quarta rodada do Brasileirão, Leão não acredita que o grupo santista necessite de uma motivação extra. "Profissional do futebol, que ganha para isso, aquele se identifica com a sua profissão, não tem de esperar outras coisas de fora para ter motivação. Tem de estar altamente motivado sempre, independente das coisas ruins e boas.