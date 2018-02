Emerson Leão dá última chance para Marinho no Corinthians Se o ataque do Corinthians, com Christian e Jailson, vem funcionando bem, o setor defensivo é a grande preocupação de Leão, que voltou a exigir nesta terça-feira a atenção de Marinho, pedindo para que ele faça "o simples dentro de campo e evite as jogadas técnicas". Este foi o último recado dado pelo treinador. Mesmo com o puxão de orelhas, Marinho está confirmado para atuar ao lado de Betão, nesta quarta, contra o Juventus. "Se fizer tudo direitinho, ele continua no time", afirmou Leão, que havia feito duras críticas ao jogador na última semana. "Aquele Marinho rebatedor me agrada. Mas, fico preocupado quando ele tenta ser técnico." Companheiro de Marinho, Betão acredita que o setor defensivo melhorará com o decorrer do Paulistão. "Nós também temos a consciência de que precisamos evoluir", contou. "Cometemos muitos erros de marcação e posicionamento nesses primeiros jogos. Mas, por estarmos em começo de temporada, poderemos melhorar. É mais fácil observar os erros do que os acertos." Era o último lateral O técnico Leão pretendia utilizar o treinamento desta terça-feira para definir o time que entra em campo no Pacaembu. No entanto, o treinador acabou ganhando um problema inesperado. O lateral-direito Edson, que estava atuando improvisado na esquerda, sofreu uma contusão no tornozelo e pode ficar de fora. Sem jogadores para a posição, uma vez que Gustavo Nery e César deixaram o time pouco antes do início do campeonato, Leão poderá optar pelo volante Bruno Octávio. Vale lembrar que o treinador também não poderá contar com Fagner, que está na seleção sub-20, disputando o Sul-Americano, e Eduardo Ratinho, machucado. Apesar dos problemas, o volante Magrão está confiante na conquista da terceira vitória consecutiva - o Corinthians já venceu a Ponte Preta (3 a 1) e o São Bento (4 a 2). "Mesmo que alguns jovens jogadores tenham de entrar, a gente confia neles. Estamos num bom ritmo. Só precisamos encontrar o equilíbrio entre o ataque e a defesa." O Corinthians deverá ser formado por Marcelo; Rosinei, Marinho, Betão e Bruno Octávio (Edson); Marcelo Mattos, Magrão, Elton (Daniel) e Roger; Christian e Jaílson. Nada de Lino O técnico Leão desmentiu um suposto interesse do Corinthians pelo lateral-esquerdo Lino, ex-São Paulo e Juventude, que atualmente está no Academica Coimbra, de Portugal. Segundo o treinador, o nome do atleta nunca foi mencionado para a diretoria, mesmo estando com poucos jogadores para a posição.