Emerson Leão encara mais um jejum Nos últimos 10 confrontos com o São Paulo, o Palmeiras só venceu um. Nos últimos quatro, perdeu todos. O retrospecto recente contra o rival é péssimo, mas será usado por Leão para motivar seus jogadores no clássico desta quinta-feira. "Vamos trabalhar para quebrar este jejum. Está na hora de ele acabar." Orgulhoso, ele lembra que, apesar de estar há pouco tempo no cargo, já quebrou duas marcas que vinham incomodando o time: "Quando cheguei aqui, há duas semanas, o Palmeiras não vencia duas partidas seguidas nem conseguia ganhar fora de casa. Mas já mudamos isso rapidamente, tiramos esses pesos da cabeça dos atletas." Para tentar vencer o clássico, Leão aposta suas fichas no centroavante Sérgio Gioino. O técnico ainda não confirmou se sacará Juninho ou Pedrinho, mas ontem manteve na reserva o primeiro durante todo o treino coletivo. "Isso não quer dizer que o Juninho ficará no banco", diz Leão, enigmático. Gioino tem ótimo retrospecto contra o São Paulo: fez três gols nos dois duelos entre o Tricolor e a Universidad de Chile, seu ex-time, pela Libertadores deste ano. Mais do que isso, Gioino tem um voto de confiança de Leão. "Já tive muito centroavante que me ajudou bastante, mesmo sem fazer gol por alguns jogos. Eles sofriam por mim. Mas eu os bancava na equipe. Depois de um tempo, esses centroavantes se entrosavam e começavam a fazer gols", diz o técnico, que cita o ex-santista Alberto como exemplo - em 2002, o jogador passou oito jogos sem fazer gols e mesmo assim não foi sacado por Leão. Mas depois se entrosou com Robinho & Cia. e acabou sendo fundamental na conquista do título brasileiro daquele ano. "Pois é, falavam que o Alberto não sabia nem subir uma escada. E eu o mantive no time. Vamos ver como será com o Gioino. Ele terá sua segunda chance como titular", afirmou o técnico que, bem-humorado, fez piada: "O Gioino será titular, apesar de ser argentino." Do mesmo jeito que aposta em Gioino, Leão não descarta Juninho. O técnico ainda tem esperança de que o meia volte a mostrar o futebol que o levou a estar na Seleção Brasileira pentacampeã mundial em 2002. "Chamei o Juninho para conversar antes do treino. Ele é um jogador com um nível intelectual elevado e sabe que não está bem. Eu o quero jogando próximo à área adversária. No treino desta terça ele fez isso pelo time reserva e foi muito bem." Foi por isso que Leão não quis confirmar a saída de Juninho. Pedrinho ainda pode ser o jogador sacado para a entrada de Gioino. O técnico só divulgará a escalação pouco antes do jogo, que para ele é fundamental: "Vencer um clássico sempre dá mais motivação ao time.?