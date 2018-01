Emerson Leão está fora do São Paulo O técnico Emerson Leão não trabalha mais no São Paulo. Ele resolveu assumir o Vissel Kobe, do Japão, alegando uma dívida de gratidão com um amigo (o ex-jogador Miura Istoshi, que é dirigente do time) e, claro, devido a uma boa proposta financeira (acredita-se que seja algo em torno de R$ 600 mil por mês).