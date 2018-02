Emerson Leão está perto do acerto com o Santos

Emerson Leão está quase contratado para ser o substituto de Vanderlei Luxemburgo no comando do time do Santos, em 2008. Os primeiros entendimentos foram feitos há mais de uma semana, e até os salários já estariam acertados. O próprio Leão confirmou, por telefone, na noite da segunda-feira, no momento em que se preparava para embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, que já havia sido procurado pelos dirigentes da Vila Belmiro. Veja também: Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Santos Leão viajou a convite de um clube dos Emirados que pretendia contratá-lo, mas já parecia decidido a permanecer no Brasil para retornar ao Santos. "Vou ver como é lá porque insistiram muito e me deram a passagem aérea. Mas não estou muito interessado em voltar a trabalhar no exterior" disse o técnico. Na noite de quarta-feira, Teixeira teve a última conversa com Leão. Ele participava de uma reunião para a escolha do candidato à presidente do Conselho Deliberativo, na Chancelaria da Universidade Santa Cecília, quando Norberto atendeu à uma ligação e passou o celular ao presidente. Era Leão avisando que não tinha conseguido vôo de volta de Dubai. Nesta quinta, Leão deve desembarcar em São Paulo e logo em seguida deverá ser anunciado como novo técnico santista. Se for confirmado, Leão pedirá a contratação de apenas dois auxiliares: o seu fiel escudeiro Pedro Santilli, treinador de goleiros e assistente técnico, e o seu sobrinho Fernando Leão, preparador físico. Da atual comissão, que tem mais de 20 integrantes, a maioria será dispensada. Logo após Luxemburgo anunciar a sua saída do Santos, o presidente santista falou rapidamente com os jornalistas e ao responder se Leão é o novo técnico santista, não desmentiu e nem confirmou. "Não vou falar em nomes. Estamos no mercado e temos pressa", afirmou o dirigente, enquanto os comentários na Vila Belmiro eram de que se Leão não acertar, o novo técnico sairá de uma lista que tem os nomes de Paulo Autuori, Abel Braga, Dorival Júnior e Renato Gaúcho. Embora Leão sofra algumas resistências entre os dirigentes santistas, a sua contratação seria uma resposta imediata da direção do clube à torcida. É um técnico sempre lembrado pelo que fez, em 2002, tirando o clube da fila de 18 anos sem título, com a conquista do Campeonato Brasileiro, e revelando a geração Robinho e companhia. Na sua última passagem pelo clube, Leão estava em baixa e chegou para impedir a queda do time para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A ordem que recebeu foi para mandar embora os jogadores com salários mais altos e escalar a garotada da base. Recuperou Renatinho, Elano, descobriu Alex (zagueiro) e fez um pacto com os meninos. Caiu quando rompeu o acordo, contratando Doni, Basílio, Fabiano (genro de Luxemburgo) e Robgol. Agora, encontra um time quase pronto e pode achar na base as peças que estão faltando.