Emerson Leão manda recado para Warley O técnico Emerson Leão faz mistério no ataque que vai enfrentar o Corinthians no domingo, às 16 horas, no Morumbi. Warley, a primeira opção, decepcionou no coletivo desta sexta-feira a tal ponto que Leão mandou um recado para o atacante via imprensa: ?Não gostei do desempenho dele no coletivo e é bom que ele saiba disso!? Apanhado de surpresa, Warley quase ficou sem palavras. ?Se ele disse que eu fui mal, é porque fui mal. O que vou falar? Agora preciso trabalhar para reconquistar a confiança dele. Afinal, ele é o chefe?, disse o atacante. Leão disse que o substituto de Marcinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo, pode ser qualquer dos atacantes que forem para a concentração. Além de Warley, concorrem à vaga Washington e o garoto Cláudio. O meia Pedrinho, a princípio, deve ficar como opção no banco. Warley, porém, promete desdobrar-se para recuperar o prestígio junto ao técnico. ?Deve haver mais treinos até o clássico e vou me esforçar. Quero jogar! Sempre que comecei como titular sob o comando dele, o Palmeiras ganhou?, disse Warley, apelando para o retrospecto. Leão sacou também o lateral-direito André Cunha. ?Não gostei das duas últimas atuações dele?, justificou. Com isso, Correa será deslocado para a lateral e Roger ganha uma chance pelo meio. ?O Roger tem mais força e marca melhor?, disse o técnico. Na zaga, Gamarra, que defendeu o Paraguai nas Eliminatórias, retorna ao time no lugar de Gláuber. Árbitro - Leão não gostou da mudança das regras na arbitragem. Agora, clássicos estaduais serão apitados por árbitros de outros Estados. Com isso, o juiz de domingo será Wilson de Souza Mendonça (PE), com quem o treinador já teve problemas. ?Sou a favor da competência, não do medo. Por que não escalam um árbitro paulista? Não gosto quando ficam mudando a regras no meio do campeonato?, disse Leão. Sobre a indicação de Mendonça, o técnico qualificou como mais uma inabilidade dos dirigentes.