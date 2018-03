Emerson Leão pede demissão e deixa o comando do Santos

Emerson Leão não é mais treinador do Santos. Cansado das críticas da torcida, o treinador apresentou nesta terça-feira seu pedido de demissão. A situação de Leão ficou insustentável depois da derrota para o Cruzeiro no último domingo, por 4 a 0, pelo Brasileirão. O treinador, que assumiu o comando da equipe no início desta temporada, ficou indignado com as críticas da torcida e a falta de apoio da diretoria. Na eliminação da Copa Libertadores, contra o América-MEX, Leão já havia dito que estava "cansado". Leão tinha um contrato "apalavrado" com o Santos até o final do ano, sem multa rescisória. Procurado, o treinador não quis comentar a decisão e disse que se reuniria com os dirigentes para acertar os detalhes de sua saída. Antes de pedir demissão, o treinador havia recebido uma proposta de US$ 6,5 milhões para comandar a seleção do Irã. O técnico, no entanto, recusou a oferta pois não queria sair de São Paulo, já que sua filha se casará no mês de setembro. A diretoria trabalha com três nomes para substituir Leão. O preferido é o de Cuca, que está no Botafogo - o time disputa as semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians nesta quarta. Geninho, que deixou o Atlético Mineiro, e Ney Franco, que saiu do Atlético Paranaense, também estão na lista.