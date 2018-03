Emerson Leão: 'Perdemos a vaga para um covarde'

O técnico Emerson Leão ficou indignado com a desclassificação do Santos para o América-MEX, na Copa Libertadores. Para o treinador, o time foi eliminado por um rival covarde. Veja também: Santos vence, mas é eliminado da Copa Libertadores Bate-Pronto: Santos merecia ter se classificado "Foi o covarde [o América] jogando como precisava. Um covarde que atuou inteligentemente", disse o treinador, que enalteceu o comportamento de seus jogadores, que saíram de campo aplaudidos. Leão também detonou a arbitragem do uruguaio Jorge Larrionda. "Ele não quis dar o pênalti [sobre o Kléber Pereira, no segundo tempo] e ficou rindo. Ele achou divertido isso. Parabéns para ele." "Queria que o árbitro fizesse isso contra o Boca Juniors, no La Bombonera. Mas não, ele vai fazer isso aqui. Somos uma mãe para ele", completou o treinador. Sobre o Campeonato Brasileiro (o Santos volta a campo neste domingo, contra o Cruzeiro), Leão disse que ainda analisará o time. "Vamos ser cascudos e resistentes. Só isso."