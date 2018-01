Émerson marca e dá liderança à Roma O brasileiro Émerson colocou a Roma na liderança isolada do Campeonato Italiano ao marcar o gol de empate do seu time (2 a 2) contra a Fiorentina, neste domingo, no estádio Artemio Franchi, em Florença. O resultado deixou a equipe romana com 44 pontos, um a mais que a Inter de Ronaldinho, que ontem apenas empatou com o Torino em 0 a 0. A Juventus, com a vitória por 3 a 0 sobre o Lecce, ficou em segundo ao lado da Inter. A Roma chegou a estar perdendo por 2 a 0. Morfeo fez 1 a 0 aos 16 e o brasileiro Adriano, ex-Flamengo, marcou o segundo dois minutos depois. O primeiro gol da Roma foi marcado por Cassano aos 9 e Émerson empatou aos 30 minutos da segunda etapa. O argentino Batistuta, que completou hoje 33 anos, foi vaiado pela torcida da Fiorentina, por quem disputou nove temporadas. Os outros resultados da rodada na Itália: Piacenza 2 x 2 Chievo, Verona 3 x 1 Atalanta, Bolonha 1 x 1 Venezia, Bari 4 x 1 Brescia, Lazio 1 x 1 Milan.