Emerson marca e Roma derrota Bologna Ninguém consegue parar a Roma. A líder do Campeonato Italiano ganhou do Bologna por 2 a 1, fora de casa, na rodada deste domingo, foi para 42 pontos e abriu oito de vantagem sobre a Lazio, segunda colocada e que no sábado empatou por 0 a 0 com a Atalanta. A Juventus, em terceiro lugar com 33 pontos, joga logo mais à noite contra o Napoli, em Turim, no encerramento da 18.ª rodada, a primeira do returno da temporada de 2000/2001. Gols sul-americanos foram decisivos para garantir a vitória da Roma. O argentino Gabriel Batistuta marcou seu 14.º gol, de pênalti, e assumiu a liderança isolada da artilharia, com um gol a mais do que o ucraniano Shevchenko, do Milan. Émerson marcou pela primeira vez, desde que retornou ao futebol, duas semanas atrás. O volante brasileiro ficou seis meses em recuperação de cirurgia no joelho. O Bologna descontou com Brioschi aos 4 minutos do segundo tempo, mas ficou desde a metade do primeiro tempo com um atleta a menos, com a expulsão de Binotto. A Roma joga no meio da semana contra o Liverpool pela Copa da Uefa. A decepção ficou para o Milan, que perdeu para o Vicenza por 2 a 0, gols de Dabo e Luca Toni, um em cada tempo. O resultado deixa o time milanês praticamente fora da briga pelo título. Em Florença, a Fiorentina recebeu o Parma e perdeu por 1 a 0. O gol decisivo foi marcado pelo português Sérgio Conceição, aos 6 minutos do primeiro tempo. O goleiro Toldo, da Fiorentina, foi expulso aos 27 minutos da fase final. As duas equipes vão se enfrentar nas finais da Copa Itália. O Brescia desmontou a Udinese, com vitória por 3 a 1, gols de Dario Hubner. O time de Údine descontou com Margiotta, a seis minutos do encerramento da partida. No jogo dos desesperados, o Verona recebeu o Bari e se saiu bem, ao ganhar apertado por 3 a 2. Os gols veroneses foram marcados por Mutu (2) e Camoranesi. O Bari tentou chegar ao empate, mas ficou apenas nos gols de Andersson (pênalti) e Said. Com essa vitória, se afundou mais na lanterna, com 12 pontos. No outro jogo da tarde, Lecce e Perugia ficaram no 2 a 2. Tonetto e Giorgetti fizeram para o Lecce, enquanto Zisis Vryzas e Giovanni Tedesco marcaram para o Perugia. No sábado, além de Lazio 0 x Atalanta 0, a Internazionale não passou de 1 a 1 com a Reggina.