Emerson marca na vitória da Roma A Roma levou a melhor no clássico da capital italiana e derrotou nesta quarta-feira a Lazio, por 2 a 1, no primeiro jogo da semifinal da Copa da Itália. Cassano aproveitou cruzamento de Cafu e fez o primeiro para a Roma, aos 18 minutos. No segundo tempo, Emerson ampliou o marcador aos 4 e Fiore descontou para a Lazio, aos 34. A partida de volta será no dia 5 de março. Antes do jogo, torcedores das duas equipes se enfrentaram, dentro do Estádio Olímpico. Quando o elenco da Lazio se aquecia no gramado, meia hora antes do início da partida, torcedores que estavam nas tribunas se agrediram, aproveitando que não havia isolamento policial. Ninguém ficou ferido, mas os policiais tiveram trabalho para conter os brigões e formar uma área de separação entre os rivais. Na partida de volta, dia 5 de março, a Roma poderá perder por 1 a 0 - nesta quarta-feira, pela tabela, era a equipe visitante - para chegar à final e tentar salvar a temporada. No Campeonato Italiano, o time dirigido por Fabio Capello está em nono lugar com 26 pontos, 16 a menos que os líderes Milan e Inter e 11 abaixo da Lazio, que ocupa a quarta colocação. A outra partida da semifinal do torneio, entre Milan e Perugia, será nesta quinta-feira. No domingo, as equipes se enfrentam pelo Campeonato Italiano. Como dispõe de um elenco cheio de grandes jogadores, o técnico milanista Carlo Ancelotti poderá se dar ao luxo de utilizar duas formações diferentes. Nesta quinta-feira, ele recolocará na equipe o brasileiro Rivaldo e o volante Pirlo, que entraram apenas no segundo tempo da vitória de domingo sobre o Modena. Outros dois brasileiros começarão jogando: o zagueiro Roque Júnior e o meia Leonardo - Dida cederá seu posto para Abbiati. "A Copa da Itália chegou a um momento muito importante e por isso vou colocar em campo os jogadores que estiverem em melhores condições", afirmou o treinador. Ele pretende dar descanso aos atacantes Shevchenko e Inzaghi e por isso utilizará o esquema com apenas um homem na frente - o dinamarquês Tomasson. Rivaldo e Leonardo serão os meio-campistas com mais liberdade para ir à frente. Para o Perugia, a partida desta quinta-feira é histórica: é a primeira vez que o time chega à semifinal da Copa da Itália. Pela cidade, há muitos cartazes espalhados para promover a "semana Milan" e incentivar as pessoas a irem ao estádio. "A cidade está entusiasmada e só se fala no jogo. Com certeza o estádio estará lotado", disse o lateral-direito Zé Maria, um dos destaques do time. Como o Perugia não é o Milan, o técnico Serse Cosmi terá de contar com os mesmos jogadores para as duas partidas da semana. "Não temos tantas opções como eles, por isso vamos com o mesmo time nos dois jogos. Para nós o importante é o desta quinta, porque se chegarmos à final poderemos garantir vaga na Copa da Uefa." Copa do Rei - Na Espanha, o Mallorca derrotou o Deportivo La Coruña por 3 a 2, com dois gols de Pandiani e outro de Samuel Etoo. Diego Tristan, de pênalti, e Roy Makaay diminuíram. Nesta quinta-feira, o Recreativo Huelva, surpresa da competição, recebe o Osasuna, dirigido pelo mexicano Javier Aguirre, na partida de ida da semifinal. As duas equipes jamais chegaram à decisão. O Recreativo é o lanterna da Liga Espanhola com 14 pontos e o Osasuna também luta para fugir do rebaixamento - é o 16º colocado, com 23 pontos.