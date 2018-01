Emerson no Tricolor; Fabiano na Lusa A novela Emerson, envolvendo Portuguesa e São Paulo, enfim, chegou ao seu desfecho, com final feliz e previsível. Após conversarem por quase um mês, as diretorias chegaram ao acordo. E foi justamente a proposta inicial. A Lusa aceitou os R$ 600 mil mais o passe de um jogador. O São Paulo liberou o volante Fabiano - o pretendido por Candinho. O zagueiro iniciou a bateria de exames médicos hoje e será apresentado até segunda-feira, prazo de encerramento para as inscrições na Copa Mercosul, no Morumbi. A Portuguesa desmentiu a notícia de que o São Paulo cederia outro jogador para o clube, além de Fabiano. O zagueiro Wilson, que não acertou salários com a Lusa, treinou normalmente hoje, no CT da Barra Funda. Já o meia Souza, deve retornar nos próximos dias. Sua transferência para o Cruzeiro foi desfeita.