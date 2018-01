Emerson pode ir para o São Paulo A diretoria do São Paulo deve empenhar-se na próxima semana para contratar o zagueiro Emerson, da Portuguesa, que não tem mais interesse em continuar no Canindé. Os são-paulinos ainda devem perder na semana que vem o goleiro Rogério Ceni, que começou a tratar hoje de seu futuro com a advogada Gislaine Nunes. Já a troca entre Souza e Jackson, proposta pelo Cruzeiro, não deve mais ser feita.