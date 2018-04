Emerson quer Botafogo se inspirando na Sul-Americana

"É chata esta situação, o ideal é estar bem nas duas competições. Vamos buscar fazer o dever de casa também no Brasileiro, ter a mesma concentração e força que estamos mostrando na Sul-Americana", afirmou Emerson, que retomou a condição de titular nas últimas partidas.

A oportunidade de iniciar uma recuperação do Botafogo no Brasileirão ocorre no próximo domingo, quando a equipe recebe o Vitória, no Engenhão, às 18h30. Um triunfo pode tirar o time carioca da zona de rebaixamento do torneio nacional.