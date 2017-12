Émerson quer continuar no São Paulo O contrato do zagueiro Émerson com o São Paulo terminou hoje, mas o jogador não sabe qual será seu destino. Seu vínculo é com a Portuguesa, mas o clube do Morumbi está tentando manter o jogador por mais uma temporada. ?Não sei se volto para a Portuguesa ou se continuarei no São Paulo?, disse o jogador, hoje. ?Por enquanto estou em férias?, ressaltou o zagueiro, que deixou o assunto com os dirigentes dos dois clubes. A diretoria da Lusa não queria emprestar novamente o jogador. Mas diante da vontade de Émerson em permanecer no Tricolor, é possível que a Portuguesa chegue a um acordo com o São Paulo e fique mais uma temporada no Morumbi.