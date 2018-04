Emerson recebe oferta de time do Catar, mas fica no Corinthians

SÃO PAULO - Não é à toa que Emerson ganhou o apelido de Sheik. O jogador passou praticamente quatro anos no Catar e mais um nos Emirados Árabes Unidos, se tornando ídolo por lá. Na volta ao Brasil, também teve sucesso, sendo tricampeão brasileiro por três times diferentes e destaque do Corinthians nos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes. O atacante recebeu nova proposta para voltar ao Catar, mas garante que quer continuar como ídolo alvinegro.

"Sem hipocrisia nenhuma, tenho 34 anos, agora sou campeão do mundo, falar que (a proposta) não balança, balança sim. Mas sou do Corinthians, estou feliz, me sinto em casa, fiz amigos aqui, tudo isso aqui coloco na balança. Teve propostas sim, mas quero continuar e espero ficar aqui até o fim da minha carreira, que vai demorar...", disse o atacante, que tem contrato até o fim do ano.

Titular praticamente desde que chegou, em 2011, Emerson agora tem a concorrência de Alexandre Pato, contratado pela bagatela de 15 milhões de euros, na maior compra já feita pelo futebol brasileiro. Emerson, porém, mostra tranquilidade.

"É um privilégio poder dividir o mesmo espaço que ele, poder estar treinando com ele, poder jogar uma partida oficial com ele. Acho que foi uma excelente contratação pelo nível do atleta. A competição não muda muita coisa. Todo mundo quer jogar, mas só podem jogar 11. É o Tite quem escala, aquela velha dor de cabeça que o técnico gosta de ter", destacou Emerson, nesta segunda.

Ao tratar de Pato, o sempre descontraído Emerson disse ainda aguardar para o que o reforço se solte. "Ele está chegando agora, está meio sem jeito, é do bem, educado, procura se adaptar mais rápido, enfim, fica meio com vergonha. Mas daqui a pouco ele fica soltinho com a galera."

Para Emerson, o Corinthians, reforçado por Gil, Pato e Renato Augusto, e sem perder nenhum titular do título Mundial, começa 2013 favorito a tudo que disputar. "Acho que pelas contratações, por quem subiu da base, pela manutenção, o pensamento é buscar todas as competições."