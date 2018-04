Emerson sente dores em treino, e vira dúvida no Santos

O volante Emerson sentiu dores na panturrilha direita durante o coletivo desta sexta-feira e passou a ser dúvida para o jogo do Santos contra o Fluminense, domingo, na Vila Belmiro. O jogador só ficou em campo por 15 minutos na atividade que durou quase uma hora.

De acordo com o departamento médico, as dores se devem ao forte trabalho físico ao que o atleta vem sendo submetido para recuperar a forma. "Foi uma fadiga muscular que não deve impedir que Emerson fique à disposição do técnico Luxemburgo para a partida contra o Fluminense", afirmou o médico Carlos Braga.

Se Emerson for vetado, Luxemburgo já tem a solução. É o baiano Alan, de 18 anos. Ele foi o titular no restante do coletivo, mostrando eficiência e personalidade. Formado na base do Vitória, o volante foi contratado pelo Santos em junho passado.

Depois de passar mais de um mês em tratamento para se recuperar de uma contusão, Alan foi muito bem atuando pelo sub-20 e voltou a fazer parte do elenco de profissionais. Com o problema físico de Emerson e a suspensão de Rodrigo Mancha, pode ter chegado a oportunidade de o volante estrear no profissional.

Assim, o Santos deverá entrar em campo no domingo com: Felipe; George Lucas, Domingos, Eli Sabiá e Léo; Emerson (Alan), Germano, Rodrigo Souto e Paulo Henrique Ganso; Madson e André.