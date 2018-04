Emerson Sheik admite favoritismo do Corinthians contra o Boca

SÃO PAULO - Apesar do discurso cauteloso, Emerson admitiu que o Corinthians é o favorito para a partida desta quarta-feira contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores. Mas evitou apontar quem sairá do Pacaembu com a classificação para as quartas de final.

"O favorito para vencer uma partida é, sim, o Corinthians. Mas a partida não começa do zero a zero, a gente começa atrás. Daí o favoritismo não ser tão grande", afirmou o atacante. "Futebol se resolve dentro do campo, palavras são palavras, temos um grupo qualificado, mas o Boca merece respeito.

Mesmo diplomático, Emerson não esconde a confiança na vaga. "Temos tudo para fazer um belo jogo, vencer e classificar. O placar eu não sei qual será, mas sou otimista em tudo o que faço. O Corinthians é grande, sou otimista".

Nesse clima positivo, o atacante diz não se preocupar com a pressão de entrar em campo em desvantagem. "A gente sempre joga com a vantagem, decidindo em casa. Agora é uma situação nova. Mas do ponto de vista dos atletas não muda nada. A postura tática, agressiva, não deve mudar."

Emerson também não parece preocupado com a conhecida catimba argentina. "Não sei se eles vão ter essa postura de querer provocar. O Corinthians tem um grupo maduro, acostumado com decisões. Seria uma postura infeliz por parte deles, vamos entrar para jogar e não vamos entrar em provocações."

Confirmado entre os titulares, o atacante disse estar satisfeito com seu desempenho nos últimos jogos. Depois de uma fase difícil no início do ano, Emerson começará jogando pela quinta vez consecutiva nesta sequência de partidas decisivas.

"Acho que estou jogando muito bem, cumprindo a função determinada pelo Tite. Temos uma postura diferente da Libertadores do ano passado, quando eu ficava mais próximo ao gol. O torcedor se acostumou com o Emerson marcando gols decisivos, mas com a nova formação fiquei para trás cumprindo outras funções. Estou satisfeito", garantiu.