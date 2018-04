Emerson Sheik encara um velho conhecido no Pacaembu

SÃO PAULO - Eleito o melhor jogador da Libertadores de 2012 e autor dos dois gols na final, Emerson Sheik vai rever hoje o Boca Juniors no Pacaembu. E, contra esse velho conhecido, tentará balançar as redes pela primeira vez no torneio deste ano.

"Estou jogando bem, mas, com a chegada do Guerrero, estou cumprindo outra função. No ano passado, eu ficava mais perto do gol e, por isso, o torcedor se acostumou com o Emerson fazendo gols decisivos. Mesmo assim, estou satisfeito."

De fato, ele tem razão. No ano passado, ainda sem Guerrero, Tite usou Emerson quase como um pivô, já que Liedson vivia uma péssima fase. Sheik virou o jogador mais avançado da equipe, o finalizador.

Ele dava até o primeiro combate à defesa adversária, como deve se lembrar muito bem o veterano Schiavi, zagueiro que deu a Sheik de mão beijada o segundo gol na decisão.

Com Guerrero, tudo mudou. O peruano se firmou como homem de referência no ataque e obrigou Emerson a jogar na linha de três, atrás do centroavante, aberto pelo lado direito.

Sheik chegou a ser reserva de Alexandre Pato no início da Libertadores, mas recuperou terreno e voltou à equipe. "Eu venho aqui, treino e me dedico. Quem avalia e decide é o treinador, e esse cara é o Tite."

Um dos jogadores mais experientes do time, com o currículo cheio de títulos, Sheik disse que o Corinthians vai respeitar o Boca Juniors, deixando de lado a muito comentada história de que "esse é o pior Boca de todos os tempos porque ocupa uma das últimas posições do Campeonato Argentino".

"Não acredito em nada disso. São 11 contra 11, quando o juiz apita o início do jogo ninguém quer dar mole pra ninguém, se der brecha o outro passa por cima. Não tem essa parada de que está perdendo lá. Vai ser duro pra caramba."

O maior problema para o Corinthians, segundo Sheik, é que o jogo não começará "zero a zero". A obrigação de correr atrás da vitória é um grande desafio porque o Boca certamente tentará "segurar" o jogo, gastando o máximo de tempo possível quando a bola estiver fora de campo.

"Não sei se eles vão ter essa postura de provocar, como habitualmente fazem. O que eu posso garantir é que o Corinthians tem um grupo maduro", disse ele, que no ano passado teve problemas com o zagueiro Caruzzo, que jogará hoje.

No último domingo, após a vitória sobre o Santos, Tite pediu o apoio da torcida para superar o Boca. Sheik vai na mesma linha do treinador. Ele disse que a Fiel será importante e que fará de tudo para classificar o time para as quartas de final.

"Queremos passar. Não tem brincadeira com a gente, não. Serão 40 mil gritando e 11 loucos correndo para buscar os gols."