Emerson Sheik projeta atuar pelo Corinthians no próximo ano

O atacante Emerson Sheik está confiante em poder voltar a jogar pelo Corinthians na próxima temporada. O jogador tem contrato com a equipe paulista até o meio de 2015 e, após uma passagem polêmica pelo Botafogo, quer recuperar o bom futebol ao lado do técnico Tite.

Antes da disputa do Jogo das Estrelas, um amistoso comemorativo organizado por Zico neste sábado, no estádio Maracanã, Emerson falou com a imprensa de sua expectativa para 2015. "Tenho mais seis meses de contrato do Corinthians e fico feliz por estar voltando. É um time que gosto muito e fiz história", explicou.

Sobre o retorno de Tite ao Corinthians ele considerou que "dessa vez a diretoria acertou". Sob o comando do treinador, Emerson e seus companheiros conquistaram a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2012. E, agora, ele acredita que a boa relação com o treinador possa abrir as portas para ele novamente no time paulista.