Emerson sofre lesão e desfalca Roma O volante Emerson, nome praticamente certo entre os ?estrangeiros? convocados por Felipão, sofreu no jogo contra o Anderlecht, na quarta-feira, pela Copa dos Campeões, uma distensão no ligamento colateral interno do joelho esquerdo. Depois de realizar uma ecografia nesta quinta-feira, a equipe médica da Roma constatou a lesão que vai deixar o jogador de fora da partida contra o Fiorentina pelo Campeonato Italiano e o ameaça de não figurar na lista de convocação do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida contra o Chile pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2002. Emerson está sendo submetido a um tratamento especial para sua recuperação, com sessões de fisioterapia e repouso.