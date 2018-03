Emídio aponta erros na arbitragem do País Três são as razões para a crise na arbitragem brasileira de acordo com a principal autoridade do País no assunto. ?A má formação, a má administração e a cobrança inadequada?, decreta Emídio Marques de Mesquita, instrutor de arbitragem da Fifa há dez anos, que apitou por 25. ?O Brasil é um país continental. Têm estados em que o curso dura uma semana, em outros dura um ano. Em 1997 propusemos uma unificação para que o curso de arbitragem usasse os mesmos critérios em todo o Brasil. Como sempre faltou vontade política.? Leia mais no Jornal da Tarde