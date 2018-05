Emily convoca Fran para lugar de Gabi Ceará para torneio em Manaus

Depois de fazer sua primeira convocação como técnica da seleção brasileira de futebol feminino, Emily Lima precisou encarar nesta semana seu primeiro corte. A meia Gabi Ceará foi desconvocada e será substituída por Fran, já chamada pela nova treinadora.

Fran reforçará o grupo que vai disputar o Torneio Internacional de Manaus, de caráter amistoso, no próximo mês de dezembro. A jogadora vive boa fase na carreira, no embalo do título da Copa do Brasil, pelo Audax.

Esta será a oitava edição do Torneio Internacional, todas realizadas no Brasil. O País, aliás, é o maior vencedor da competição, com seis títulos - somente em 2010 viu o Canadá ser campeão. Em dezembro, a seleção enfrentará a Costa Rica (dia 7), a Rússia (dia 11) e a Itália (dia 14). As duas melhores equipes deste quadrangular disputarão a final.