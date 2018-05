Emirados Árabes abrem as portas ao Mundial de Clubes

Depois de uma edição no Brasil e outras quatro no Japão, o Mundial de Clubes da Fifa será disputado nos Emirados Árabes pela primeira vez.

Dois estádios de Abu Dabi, capital do país, serão palco das partidas do torneio: o Zayed Sports City e o Mohammed bin Zayed. O primeiro, no sudeste da cidade, é um complexo dedicado exclusivamente à realização de eventos esportivos.

O local, que também abriga a sede da federação de futebol do país e é o palco oficial dos confrontos da seleção, foi inaugurado em 1980 e tem capacidade para 45 mil pessoas.

O último grande evento internacional de futebol ocorrido lá foi a final da Copa do Golfo de 2007, vencida pelos anfitriões sobre Omã por 1 a 0.

O Zayed Sports City receberá a maioria das partidas, incluindo uma semifinal, a disputa pelo terceiro lugar e a decisão.

Já o Mohammed bin Zayed fica muito perto do centro de Abu Dhabi e passou recentemente por uma ampliação para ficar com 42.056 lugares.

O estádio é a casa do Al Jazira, um dos principais times do país e comandado pelo técnico brasileiro Abel Braga - campeão do Mundial de Clubes em 2006, pelo Internacional.

Monarquia rica em petróleo e fortemente ligada ao esporte, a nação já ganhou fama por receber o Mundial de beach soccer deste ano, vencido pelo Brasil, e ser palco, também pela primeira vez, de uma prova de Fórmula 1, no novo circuito de Yas Marina, construído em uma ilha artificial.

Os Emirados afiliaram-se à Fifa em 1972, um ano depois de conquistar a independência do Reino Unido, e em 1974 entraram para as confederações asiática e árabe. O país recebeu a Copa do Golfo em 1982, 1994, e 2007. Em 1996, foi palco da Copa da Ásia.

A seleção local tem no currículo a disputa do Mundial de 1990, na Itália. Comandada pelo técnico brasileiro Carlos Alberto Parreira, a equipe acabou eliminada na fase de grupos, com três derrotas: 5 a 1 para a Alemanha, 4 a 1 contra a Iugoslávia e 2 a 0 diante da Colômbia.

Os multimilionários xeques do país estiveram envolvidos em mais de uma vez na compra de clubes europeus, entre eles o Manchester City. Foram eles que levaram o brasileiro Robinho ao futebol inglês.

No território dos Emirados Árabes vivem 4,9 milhões de habitantes, sendo 1,9 milhão em Abu Dhabi e outros 1,6 em Dubai, centro financeiro da nação.

Tendo a monarquia absoluta como forma de Governo, a principal autoridade é o Conselho Supremo Federal, constituído pelos governantes dos sete emirados - emires -, cujo poder é transmitido por sucessão hereditária. Além de decidir a política local, o Conselho elege o presidente - que costuma ser o xeque de Abu Dhabi.

O atual governante é o xeque Khalifa bin Zayed al Nahayan, que sucedeu seu pai, Zayed bin Sultan al-Nahyan, falecido em novembro de 2004. Ele foi reeleito em 3 de novembro. Por conta deste regime, partidos políticos não são permitidos.

A moeda local é o dirham. Quarto maior membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a nação tem no combustível sua principal fonte de receita.

O país é estável e possui uma das economias mais dinâmicas da região. Além disso, é um dos mais tolerantes do Golfo, permitindo às mulheres votar e serem candidatas nas eleições.

Os Emirados Árabes esperam encantar o mundo durante o torneio, de 9 a 19 de dezembro, e fazer com que seus participantes tenham boas lembranças além dos prêmios de US$ 16,5 milhões a serem distribuídos - sendo US$ 5 milhões apenas para o vencedor.