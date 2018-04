Emirados Árabes vencem e avançam no Mundial Sub-20 Os Emirados Árabes Unidos garantiram nesta quarta-feira a vaga nas oitavas de final do Mundial Sub-20, que é disputado no Egito. A classificação antecipada veio com a vitória por 1 a 0 sobre Honduras, que deixou a seleção na liderança do Grupo F, com quatro pontos. Os hondurenhos, por sua vez, estão na segunda posição, somando três pontos e ainda com boas chance de avançarem.