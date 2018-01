Emirados Árabes vencem e lideram Os Emirados Árabes venceram a Índia por 1 a 0, assumindo a liderança do Grupo 8, válido pela 1ª fase das eliminatórias asiáticas, com seis pontos. Índia e Iêmen estão em segundo com quatro. Nesta sexta-feira, acontecem mais três jogos: Iêmen x Brunei completam a rodada pelo Grupo 8 e, no Grupo 7, jogam Taiwan x Turcomenistão e Usbequistão x Jordânia.