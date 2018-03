Emirados Árabes vencem o Iêmen Os Emirados Árabes venceram hoje o Iêmen por 3 a 2 e se classificaram, pelo Grupo 8, para a fase final das eliminatórias asiáticas para a Copa de 2002. A equipe árabe, um ponto à frente do adversário, não pode mais ser alcançada. Índia e Brunei não têm mais chances. No Grupo 1, Síria e Omã empataram por 3 a 3 e dividem a liderança. Resta apenas uma rodada para apontar os classificados. Além de Coréia do Sul e Japão, mais duas seleções asiáticas irão à Copa. Para definir as vagas, os primeiros colocados dos dez grupos serão divididos em dois grupos, enfrentando-se dentro do grupo. O campeão de cada grupo obtém a vaga.