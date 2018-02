Emoção e gols no Maracanã: 3 a 3 Seis gols, pelo menos dois deles de raro talento, poucas faltas, boas jogadas de ataque e emoção até o fim da partida. Este é o resumo do empate, por 3 a 3, entre Botafogo e Fluminense, hoje, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O Alvinegro teve fôlego para empatar a partida nos minutos finais do clássico, com gol de Têti. Apesar da boa atuação e do espírito de luta dos atletas, o clube de General Severiano ainda é o lanterna do Nacional, com seis pontos em onze jogos. Para o Fluminense, o resultado teve um sabor amargo, pois vencia por 3 a 2 e cedeu o empate ao Botafogo, aos 48 minutos da segunda etapa. O time tricolor totalizou 15 pontos e se distanciou dos líderes da competição. O goleiro Fernando Henrique, o meia Roger, o lateral-direito Ruy e o volante Carlos Alberto brilharam no clássico. O início do confronto foi favorável ao Botafogo, que teve mais a posse de bola e tentou explorar os avanços do lateral-direito Ruy, melhor opção de jogadas de ataque da equipe alvinegra. Com menos de 15 minutos, Camacho arriscou três chutes a gol - apenas uma exigiu bom reflexo do goleiro Fernando Henrique. Até que, aos 16 minutos, Camacho lançou Almir, que passou na corrida pelo zagueiro Rodolfo e chutou forte, sem chance de defesa para Fernando Henrique: 1 a 0. Nem deu tempo da torcida alvinegra comemorar e, um minuto depois do gol alvinegro, o Fluminense empatou. Júnior César driblou o volante Tiago Xavier na grande área e foi derrubado com um pontapé. O juiz William de Souza Nery assinalou pênalti corretamente. Romário cobrou e igualou o marcador: 1 a 1. O gol parece ter despertado o futebol do meia Roger, até então apático na partida. Aos 23 minutos, o atleta protagonizou cena de raro talento: driblou, de letra, Tiago Xavier na grande área e chutou cruzado. A bola acertou o lateral-esquerdo Daniel e entrou, para delírio da torcida tricolor: 2 a 1. Apesar da comemoração pela brilhante jogada, o juiz reserva pôs na sumula gol contra do atleta do Botafogo. A segunda etapa começou com o Botafogo buscando o ataque e o Fluminense recuando a marcação da equipe, a fim de explorar o contra-ataque. Aos 9 minutos, Romário deu bom passe para Roger, que de fora da área acertou forte chute na trave. Fernando Henrique fez duas boas defesas em chutes de Camacho e Schwenck. Carlos Alberto entrou no lugar de Tiago Xavier e melhorou o desempenho do time de General Severiano. Aos 28 minutos, ele arriscou chute de fora da área, a bola resvalou nas costas do meia Roger e entrou no ângulo direito do goleiro Fernando Henrique: 2 a 2. A exemplo do que ocorreu no primeiro tempo, o Fluminense não tardou para reagir. Dois minutos (30 minutos) após gol de empate do Botafogo, o meia Roger tabelou com o Arilson, que acertou forte chute cruzado no ângulo esquerdo do goleiro Jefferson: 3 a 2. O Botafogo não se acomodou e buscou o ataque até o fim do confronto, sendo recompensado aos 48 minutos do segundo tempo. Carlos Alberto lançou Têti, que dominou a bola no peito e chutou com precisão, fora do alcance de Fernando Henrique: 3 a 3. A torcida alvinegra deixou o estádio com a sensação de vitória. Já os tricolores lamentaram o resultado e a desatenção da equipe no fim da partida.