Emocionada, torcida vê Botafogo subir Acabou o martírio do Botafogo. O clube carioca está de volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Chegou à classificação ao vencer o Marília por 3 a 1, neste sábado à noite em Caio Martins, e beneficiado pela vitória do Palmeiras sobre o Sport por 2 a 1, em Garanhuns. Muitos torcedores, emocionados, acompanharam o final do jogo do Botafogo chorando copiosamente e cantando o hino do clube. O jogo começou equilibrado, com o Marília surpreendendo pela rapidez e disposição do time. Camanducaia e Basílio comandavam as investidas da equipe. Bechara perdeu oportunidade diante do goleiro Max e os botafoguenses pareciam assustados com o ímpeto do adversário. Mas tudo mudou para o clube carioca aos 23 minutos, quando Leandrão rolou a bola para Sandro chutar forte para marcar o primeiro gol da noite. Sandro poderia ter ampliado ainda na primeira fase. Ele cobrou três faltas com violência, todas com perigo para o gol de Pedro Paulo. O Marília, depois do gol, não conseguiu organizar as jogadas como fizera antes. No intervalo, o técnico Luiz Carlos Ferreira reclamou ostensivamente do bandeirinha José Carlos de Oliveira, que teve realmente um desempenho muito ruim. Ele errou ao assinalar quatro impedimentos no primeiro tempo, todos desfavoráveis ao Marília. Mas o clube paulista acabou favorecido por um erro do árbitro Carlos Eugenio Simon, que não deu pênalti sofrido por Leandrão, também na primeira etapa. Para piorar, Simon puniu o atacante com cartão amarelo, o terceiro, deixando Leandrão fora do último jogo do Botafogo, com o Palmeiras, no próximo fim de semana. O árbitro, porém, não hesitou em marcar falta dentro da área, logo aos 6 minutos do segundo tempo. E sobre Leandrão, derrubado pelo goleiro Pedro Paulo. Camacho bateu bem, aos 7, e fez Botafogo 2 a 0. A partir daí, o Marília partiu de forma desnorteada para a frente, permitindo os contra-ataques do time carioca. Por várias vezes, Almir e Leandrão estiveram por ampliar. Almir, que já perdera gol incrível pouco antes, chutou bola na trave, sem marcação, para sorte de Pedro Paulo. Numa das raras jogadas de perigo do Marília, Camanducaia não aproveitou rebote do goleiro Max e também acertou a trave. O técnico Luís Carlos Ferreira, na tentativa de ver seu time reagir, já havia promovido três substituições até os 20 minutos do segundo tempo. Enquanto isso, o Botafogo continuava pressionando e Pedro Paulo passou a se destacar. Embora o placar eletrônico de Caio Martins não informasse sobre o jogo Sport x Palmeiras, houve um silêncio revelador no estádio, quando o Sport abriu o placar em Garanhuns. Logo depois, a torcida alvinegra comemoraria o empate do Palmeiras. E ficaria mais atenta à partida de Pernambuco que a do próprio Botafogo. Mas tinha mais o que comemorar. Aos 31, Camacho, novamente de pênalti, ampliaria. Um minuto depois, o Palmeiras virava o placar em Garanhuns e a torcida do Botafogo não conseguia conter a euforia. Aos 35, Camanducaia diminuiu. Mas isso não significava mais nada. Estava encerrado o maior sofrimento dos 99 anos de vida do Botafogo.