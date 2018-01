Empate abre crise no Palmeiras O semestre mal começou e o Palmeiras já está em ebulição. O empate deste sábado com o River Plate, 2 a 2 no Parque Antártica, depois de virar o primeiro tempo ganhando por 2 a 0, mostrou a limitação do time e provocou um racha no elenco. Na segunda-feira, quando houver a reapresentação na Academia de Futebol, muita roupa suja vai ser lavada. O primeiro sinal de que a situação ia esquentar foi dado pelo goleiro Marcos aos 40 minutos do segundo tempo, quando Cardetti fez o gol de empate da equipe argentina. Muito irritado, ele virou-se para o banco de reservas e começou a gesticular bastante. Quando o jogo acabou, ainda no gramado, o zagueiro Alexandre deu outro aviso: ?Está faltando seriedade para alguns jogadores. Todo mundo precisa se conscientizar de que não é vergonha nenhuma chutar a bola para o mato.? Mas o racha foi escancarado de vez quando o goleiro Marcos deixava o vestiário para ir embora. Sem meias palavras, como tem sido sua marca, o principal ídolo da torcida palmeirense deixou claro que não suporta mais o comportamento de alguns jogadores. ?Não vou mais ficar assumindo a responsabilidade pelos meus companheiros. No futebol de hoje não tem espaço para jogador vagabundo, que acha que é craque e por isso não precisa correr. Veja o exemplo do Ortega: ele é rico, já jogou na Europa, mas corre os 90 minutos e não desiste de nenhum lance. Por que o jogador brasileiro não pode ser assim?? O goleiro não deu os nomes dos jogadores que o tiraram do sério, mas deu pistas de que a bronca era principalmente para Lopes e Tuta. Lopes foi o destaque do primeiro tempo, correndo muito, aparecendo para o jogo e mostrando objetividade. O prêmio foi o golaço por cobertura que marcou aos 29 minutos e colocou o time em vantagem de 2 a 0 - Muñoz tinha feito o primeiro. Mas no segundo tempo ele sumiu e, nas poucas vezes que pegou na bola, perdeu-se tentando fazer lances de efeito. ?Tem jogador que faz um gol bonito e fica achando que não precisa fazer mais nada, que os outros correm e ele pensa. Assim não dá. Por que só alguns têm de carregar o piano? Ou todo mundo corre ou todo mundo pára de correr. Se tem jogador de sacanagem, que não corre nem põe a perna para dividir, então por que vou ficar pulando??, questionou Marcos. ?Estou cansado disso. Quando o time perde, quem tem de explicar somos nós que jogamos lá atrás. Do jeito que está, quando o time ganha foi o ataque que ganhou. Quando perde, foi a defesa que perdeu.? Quando Marcos desabafou, pouca gente estava em volta do goleiro. Muitos repórteres ainda estavam ouvindo as explicações do técnico Celso Roth. Mas à medida que as declarações iam subindo de temperatura, mais e mais gente se aproximava para ouvir o que ele dizia. A indicação de que Tuta também era um dos alvos de suas reclamações veio quando ele falou sobre o comportamento do time no segundo tempo. ?No primeiro tempo, marcamos lá na frente e o River quase não chegou com perigo. Só que no segundo tempo paramos de marcar, recuamos e aí eles cresceram. O problema é que sempre temos dois a menos na hora de marcar?, avaliou o goleiro. Um dos dois criticados por Marcos era Lopes e outro só pode ser Tuta ? que saiu muito vaiado de campo. Afinal, o colombiano Muñoz correu feito um louco e teve seu nome gritado pela torcida quando foi substituído por Juninho, aos 34 do segundo tempo. Marcos explicou porque ficou tão furioso quando o River fez o segundo gol. ?Aquele gol foi mais fácil do que bater um pênalti. O cara recebeu, ajeitou, olhou, escolheu o canto e bateu. E ninguém chegou nele para atrapalhar. Numa competição como a Mercosul não se pode pensar em outro resultado que não seja a vitória quando se joga em casa?, avisou o irritado goleiro.