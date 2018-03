Empate adia decisão no Paraná O Campeonato Paranaense será decidido somente no próximo final de semana, em razão do empate por 1 a 1, neste domingo à tarde, entre Atlético e Paraná Clube, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba. Na primeira partida, os dois times tinham empatado pelo mesmo resultado. O Atlético continua com a vantagem e conseguirá o bicampeonato com um novo empate, jogando novamente em seu estádio. Apesar de ter a vantagem em razão da campanha da fase classificatória, o Atlético mostrou-se bastante nervoso até os 30 minutos do primeiro tempo. Enquanto o meio-de-campo não conseguia criar jogadas, os zagueiros erravam passes em demasia, permitindo que o Paraná mantivesse a superioridade em campo. Mas o ataque não chegava com qualidade ao gol defendido por Flávio. O Atlético criou sua primeira grande chance de gol aos 33 minutos. Nos dez minutos seguintes, já tinha tido outras duas oportunidades de marcar. Aos 44 minutos, o atacante do Paraná, Maurílio, cabeceou duas vezes, frente a frente com o goleiro Flávio, que fez uma boa defesa e armou o contra-ataque, que terminou com o gol de Alex Mineiro, chutando forte da entrada da grande área. O Atlético voltou com mais organização tática para o segundo tempo, fortalecendo a marcação no meio-de-campo e segurando a bola a maior parte do tempo em seu ataque. O Paraná Clube, que precisava do empate para levar a decisão para o terceiro jogo, procurava os contra-ataques. No entanto, o nervosismo não ajudava na organização das jogadas. Somente aos 36 minutos, o atacante Washington, que tinha entrado minutos antes, completou de cabeça um cruzamento de Maurílio, empatando o jogo e marcando o gol de número mil do Paraná Clube. O resultado foi bastante comemorado pela torcida, que retorna no próximo domingo ao mesmo estádio.