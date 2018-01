Empate afunda mais Torino e Atalanta Torino e Atalanta empataram por 1 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio delle Alpi, em jogo que havia sido adiado da 13ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado complica os dois: o Torino se manteve em penúltimo lugar, com 8 pontos, e a Atalanta é a 15ª colocada, com 10. A equipe de Turim visita o Empoli, no sábado, pela 16ª rodada. No domingo, o time de Bérgamo sai para enfrentar o lanterna Como (5).