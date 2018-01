Empate agrada a Grêmio e Marília O Marília empatou com o Grêmio, por 1 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, e terminou a primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série B na segunda colocação. O time paulista ficou com 35 pontos, atrás apenas do Santa Cruz, que somou 41 pontos. Já os gaúchos também terminaram com 35 pontos, mas na quarta posição. Na próxima fase, o Marília estará no Grupo B, com Guarani, Portuguesa e Náutico. O Grêmio ficará no Grupo A, com Santa Cruz, Santo André e Avaí. Jogando sem oito titulares, o Grêmio, abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, em forte chute de Beausejour. Aos 30 do segundo tempo, o Marília chegou ao empate com Ricardinho, que cobrou pênalti, cometido sobre ele próprio.