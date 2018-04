Empate até foi bom, para o Corinthians O empate sem gols contra o Flamengo no Maracanã não foi considerado mal resultado para o Corinthians, que somou 52 pontos e ainda permanece na luta por uma vaga na Copa Libertadores, ou até pelo título do Campeonato Brasileiro. Pelo menos foi esta a opinião dos jogadores. O atacante Jô, por exemplo, lamentou as três oportunidades de gols desperdiçadas no fim do jogo, mas reforçou que a equipe está de parabéns pela atuação. ?Infelizmente a bola não entrou mas o resultado foi bom?. O zagueiro Anderson concordou com a opinião da jovem revelação corintiana. ?O Corinthians criou as melhores jogadas, soube anular o Flamengo e merecia sair com um melhor resultado, mas no futebol se paga por desperdiçar gols.? Para o goleiro Fábio Costa, o jogo foi muito truncado, teve excesso de faltas e poucas chances de finalização para o Flamengo. Ele, por exemplo, quase não foi exigido, apenas assistiu à partida. O atleta destacou que a atuação da equipe não foi diferente das três últimas do Campeonato Brasileiro. ?Não estamos jogando bonito, o futebol do Corinthians deu uma caída, melhoramos somente no fim do jogo?, criticou. Já para o zagueiro Valdson, porém, acha que a equipe paulista atuou como deveria no Maracanã. Não deu espaços para o meia Felipe, destaque do Flamengo, criar jogadas ofensivas e quase não correr risco de sofrer gols. Ele frisou ainda que o ponto forte do Corinthians é realmente a marcação. ?O time que não marca bem nesse Brasleiro não se dá bem. Gostei da atuação do time, só achei que a gente poderia ter feito pelo menos um gol?, disse. O técnico Tite também lamentou as chances desperdiçadas, mas o empate fora de casa contra o Flamengo não é visto por ele como um mau resultado. Para Tite, o Corinthians vem mantendo regularidade nas atuações tanto dentro quanto fora de casa. O treinador explicou ainda que tirou Fábio Baiano, que ainda se recupera de contusão no joelho direito, no segundo tempo, porque queria dar mais velocidade ao meio campo, tentanto buscar os contra ataques, por isso colocou Rosinei em campo. ?Também achei que o time tinha de ter marcado mais a saída de bola do Flamengo, que teve liberdade para trocar passes?, afirmou Tite. O zagueiro Betão ficou satisfeito com sua atuação. Achou o resultado bom para o Corinthians, que no sábado recebe o Juventude no Pacaembu. ?Não demos espaços, mas o Flamengo quase não chutou contra o nosso gol.?