Empate basta a Luis Fabiano Luís Fabiano tem hoje à noite um trabalho que muito lhe agrada: enfrentar o Santo André. "Sempre dei muita sorte contra o time deles. Domingo, fiz até um gol de bicicleta. Quero ser o carrasco do Santo André." Tanta confiança em fazer gols não significa a certeza de uma vitória. E Luís Fabiano comenta que nem faz questão vencer. "Se ganharmos será muito melhor, mas se conseguirmos a classificação com um empate para mim está bom demais, não há do que reclamar?, diz o atacante. Leia mais no Jornal da Tarde