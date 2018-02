Empate basta ao Atlético-MG nesta 4ª O Atlético-MG precisa apenas de um empate nesta quarta-feira, diante da Caldense, para assegurar uma vaga nas oitavas-de-final da Copa do Brasil. A partida está marcada para as 21h40, no Mineirão. O Atlético venceu o primeiro jogo, em Poços de Caldas, por 1 a 0. Para seguir na competição, o time do Sul de Minas precisa vencer por uma diferença de dois ou mais gols. Se o placar do último jogo se repetir, a decisão será por pênaltis. Apesar da vantagem e do fato de jogar em casa, o técnico Celso Roth pediu aos jogadores respeito ao adversário, que não costuma facilitar a vida do Alvinegro. O treinador deverá escalar André Luiz na zaga, ao lado de Scheidt e o atacante Alessandro inicia a partida jogando no lugar de Kim, que sofreu uma lesão na tíbia direita. Reforço - No dia em que o clube completou 95 anos de existência, a diretoria do Atlético anunciou, nesta terça-feira, a contratação por empréstimo, até 31 de dezembro, do volante Marcelo Silva, que jogou pelo Santos até o primeiro semestre do ano passado. O jogador pertence ao Spartak de Moscou e vinha atuando pelo Bahia. Ele é o primeiro reforço anunciado pelos dirigentes para a disputa do Brasileiro, que começa no próximo fim de semana.