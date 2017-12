Empate beneficia Manchester e Bayern A quinta rodada da segunda fase da Copa dos Campeões foi completada nesta quarta-feira com quatro partidas. Todas terminaram empatadas. Num dos confrontos, o placar igual beneficiou as duas equipes: Manchester United, da Inglaterra, e Bayern de Munique, da Alemanha, ficaram no 0 a 0, no Estádio Old Trafford e garantiram vaga para as quartas-de-final da competição. Em Roma, o lateral brasileiro Cafu evitou um tropeço maior da Roma diante do Galatasaray, da Turquia, ao marcar um golaço para seu time no empate por 1 a 1. No jogo realizado no Estádio Olímpico, o Galatasaray marcou primeiro. Umit Karan fez aos 44 minutos do primeiro tempo, após driblar dois zagueiros adversários. A Roma empatou aos 7 minutos da etapa final, com um belo gol de Cafu, numa jogada que teve a participação de outro brasileiro: Aldair, que entrou no jogo após o intervalo. O zagueiro lançou Cafu, que encobriu o goleiro colombiano Mondragón. No fim da partida, vários jogadores das duas equipes deram vexame. Eles se encontraram no túnel que dá acesso aos vestiários e, com o ?sangue quente? por causa de alguns lances violentos durante a partida, acabaram trocando socos e pontapés. Em Barcelona, o time da casa empatou por 0 a 0 com o Liverpool. O argentino Saviola, com grandes lances, foi o melhor jogador em campo, mas não conseguiu levar o Barça à vitória. A Roma lidera o equilibrado Grupo B com 7 pontos, seguida por Barcelona (6), Galatasaray (5) e Liverpool (4). Na última rodada, na próxima semana, os romanos irão à Inglaterra enfentar o Liverpool, enquanto o Barcelona vai à Turquia jogar contra o Galatasaray. Pelo Grupo A, Manchester e Bayern de Munique chegaram, com o conveniente empate desta quarta-feira, aos 9 pontos e se classificaram. Na outra partida da chave, realizada na França, o lanterna Nantes (2 pontos) empatou por 1 a 1 com o Boavista português (5). Classificadas - Além de Manchester e Bayern, duas outras equipes, ambas da Espanha, já asseguraram classificação para as quartas-de-final da Copa dos Campeões. O Real Madrid (15 pontos no Grupo C) e o Deportivo La Coruña (10 no Grupo D). O La Coruña ainda pode ser alcançado no número de pontos por Arsenal e Bayer Leverkusen, seu adversário na última rodada. No entanto, como leva vantagem sobre os ingleses no confronto direto, já tem a classificação garantida, deixando para os rivais na luta pela outra vaga.