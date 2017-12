Empate classifica Corinthians na B-3 O Corinthians B é o primeiro time e se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista da série B-3, equivalente à sexta divisão de São Paulo. O time do Parque São Jorge chegou aos 12 pontos dentro do Grupo 3 após o empate, por 1 a 1, contra o Guaçuano, em Mogi Guaçu. Faltando apenas uma rodada, o Corinthians não pode mais ser alcançado pelo vice-líder, justamente, o seu adversário deste domingo cedo, quando foi realizada a quinta rodada da segunda fase. O Guaçuano, com oito pontos, ainda ficou com o ponto extra na quase interminável cobrança de penalidades, vencendo por 16 a 15 depois da defesa do goleiro Gustavo. O objetivo do Guaçuano é chegar às semifinais com a segunda melhor campanha entre os segundos colocados dos três grupos. Em Indaiatuba, o Osan perdeu para o Elosport, por 1 a 0, mas ambos estão eliminados com cinco pontos. No Grupo 1, o Monte Negro continua na frente, com 10 pontos, após a vitória, por 3 a 1, sobre o Joseense, terceiro colocado com sete pontos. O vice-líder é o Prudentino, com oito pontos, que conseguiu a maior goleada da rodada sobre o lanterna Jacareí (3 ), por 6 a 3, em Presidente Prudente. No Grupo 2, a Ponte Preta-Sumaré assumiu a liderança, com nove pontos, depois da vitória, de virada, sobre o vice-líder Paulista de Caeiras (8), por 3 a 2. A Ponte saiu atrás, sofrendo dois gols, mas encontrou forças para reagir e assumir a ponta. O Pirassununguense (6) se complicou, em casa, ao perder. Por 2 a 0, para o lanterna Comercial de Tietê (5). Disputarão as semifinais os campeões de cada grupo e o segundo melhor colocado entre todos os grupos. A última rodada da segunda fase será realizada no próximo domingo. Confira os resultados: Guaçuano (16) 1 x 1 (15) Corinthians-B, Montenegro 3 x 1 Joseense, Osan 0 x 1 Elosport, Pirassununguense 0 x 2 Comercial de Tietê, Ponte Preta-Sumaré 3 x 2 Paulista de Caieiras e Prudentino 6 x 3 Jacareí. Classificação da Série B-3: Grupo 1 - 1) Montenegro 10; 2) Prudentino 8; 3)Joseense 7; 4) Jacareí 3. Grupo 2 - 1) Ponte Preta-Sumaré 9; 2)Paulista de Caieiras 8; 3) Pirassununguense 6; 4) Comercial de Tietê 5. Grupo 3 - 1) Corinthians B 12; 2) Guaçuano 8; 3) Osan e Elosport 5.