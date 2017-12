Empate classifica Vasco e Americano Vasco e Americano são os dois classificados do grupo A para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca, após empatarem por 0 a 0, nesta quarta-feira à noite, em São Januário. O detalhe é que durante todo o segundo tempo, os torcedores, inconformados com os desempenhos dos times em campo, protestaram gritando: "É marmelada". Com o resultado, que beneficiou as duas equipes, o Botafogo acabou eliminado da competição. No primeiro tempo, o Vasco tomou a iniciativa de atacar, mas encontrou dificuldades para finalizar suas jogadas, porque o Americano adotou uma postura defensiva. O time de Campos permaneceu sempre com nove jogadores em seu campo, na tentativa de "segurar" o resultado. A melhor oportunidade de gol vascaína foi em um chute na trave do lateral-esquerdo Víctor Boleta. No segundo tempo, nada mudou no desempenho das equipes. A inoperância do ataque vascaíno e o pouco interesse demonstrado pelos jogadores do Americano irritaram os torcedores, que exigiram uma melhor exibição. A queixa da torcida pouca influência teve no desempenho dos atletas em campo. O técnico do Vasco, Geninho, ainda tentou melhorar o time, substituindo o meia Junior e o atacante Léo Macaé por Róbson Luís e Donizete, mas não obteve o resultado desejado.