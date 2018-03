Empate colocará Atlético-PR na final O Atlético Paranaense joga por um empate contra o Malutrom, neste sábado, às 16 horas, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, para ser o primeiro finalista do Campeonato Paranaense. Na primeira partida houve empate por 1 a 1. A vantagem do Atlético deve-se à melhor campanha na fase classificatória, quando terminou com 15 pontos à frente de seu adversário de amanhã. "Sem dúvida, a maior responsabilidade é do Atlético", reconhece o zagueiro atleticano Nem. "Temos que atuar bem no nosso estádio, diante de nossa torcida, porque se perdermos, todos vão esquecer o belo trabalho que realizamos neste estadual." O técnico Flávio Lopes tem pedido seriedade aos jogadores, lembrando da primeira partida, quando, durante mais de uma hora, o time ficou sem dar um chute sequer no gol adversário. "Com empenho, com interesse, com aplicação tática, temos grandes chances de passar à final", diz. No Malutrom, a expectativa é repetir a mesma atuação da última partida, embora todos reconheçam a superioridade do adversário. "O Atlético conta com o favoritismo, mas não se pode dizer que já é campeão", diz o técnico Tadeu Martins. Para o meia Tcheco, o Malutrom já mostrou que é um time de valor. "É difícil vencer, mas no futebol tudo pode acontecer", pondera.