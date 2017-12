Empate com a Holanda empolga a imprensa australiana O empate de 1 a 1 com a Holanda, neste domingo, em Roterdã, serviu para deixar a imprensa da Austrália bem otimista quanto às chances de sua seleção na Copa do Mundo. "Os Socceroos mostraram que podem lutar com os melhores do mundo" era o título da matéria sobre o jogo no jornal The Daily Telegraph, enquanto o Sydney Morning Herald estampou "Agora, que venha o resto do mundo". Os dois jornais destacaram o fato de a equipe ter conseguido o empate depois de ter o volante Wilkshire expulso, depois de uma falta dura sobre o lateral Van Bronckhorst, elogiaram a atuação do goleiro Schwarzer, que salvou vários gols holandeses, e enfatizaram o fato de o adversário ocupar o terceiro lugar no ranking da Fifa - a Austrália está em 42.º lugar. Segundo o Telegraph, o gol de Cahill, no rebote de um pênalti perdido por Viduka, "calou 46 mil holandeses" presentes no estádio em Roterdã. Já o Herald admitiu que "a Austrália começou nervosa e lutou para se encontrar", e elogiou o esforço dos jogadores. "O empate foi resultado de muito sacrifício, trabalho e determinação, de cada jogador". Neeskens fora O Sydney Morning Herald publicou também que o assistente-técnico Johan Neeskens não deve continuar na equipe após a Copa. Ele tem convites para trabalhar como auxiliar de Frank Rikjaard no Barcelona, e para acompanhar o técnico Guus Hiddink na seleção da Rússia - que o técnico da Austrália assume logo após o Mundial. Hiddink havia sugerido a contratação de Neeskens como técnico, para dar continuidade a seu trabalho, mas a Federação Australiana ainda não procurou o ex-craque holandês, um dos astros da "Laranja Mecânica" na Copa de 1974. "É frustrante, porque tenho de tomar uma decisão o mais rápido possível", afirmou. A sugestão de Hiddink parece não ter feito efeito, pois a Austrália tem tentado negociar com Gerard Houllier, técnico de Lyon e Liverpool, mas o francês pediu alto e não demonstrou interesse em trabalhar num país tão distante.