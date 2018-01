Empate com a Lusa derruba o Vitória O Vitória caiu para a Série C, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A equipe baiana empatou com a Portuguesa por 3 a 3, neste sábado, no Barradão, em Salvador, e foi prejudicada pela vitória do CRB sobre o Criciúma, por 2 a 1, em Santa Catarina. Com os resultados da última rodada da fase de classificação da Série B, o Vitória caiu para a 17ª colocação, com 27 pontos. Já a Lusa, que estava antecipadamente classificada para a segunda fase do campeonato, terminou na 6ª posição, com 34 pontos. Assim, o Vitória caiu junto com Bahia, Caxias, Criciúma, União Barbarense e Anapolina. E a Lusa fará parte do grupo B na outra fase, ao lado de Marília, Guarani e Náutico. Mesmo jogando com metade do time titular, a Portuguesa mostrou sua força. Em 7 minutos já tinha uma vantagem de dois gols: Johnson abriu o placar aos 2 e Emerson ampliou aos 7. Mas o Vitória também foi rápido na reação. Aos 8 minutos, diminuiu com um bonito gol do artilheiro da Série B, Alecsandro. E aos 21, Leonardo empatou o jogo. Ainda na etapa inicial, cada time marcou mais um gol. Primeiro foi a Lusa, com o zagueiro Nenê aos 24 minutos. Depois o Vitória empatou novamente, aos 35, no pênalti cobrado por Alecsandro, que fez seu 13º gol no campeonato. No segundo tempo, o ritmo diminuiu e ninguém conseguiu mais marcar gol. Mas o Vitória esteve perto, chegando a mandar duas bolas na trave da Lusa.