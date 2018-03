Empate com Bragantino garante a Ferroviária na elite em 2019

A Ferroviária garantiu a sua permanência na elite do Campeonato Paulista de 2019 mesmo com um empate sem gols diante do Bragantino, na tarde desta quinta-feira, na Arena Fonte Luminosa, pela p enúltima rodada do Estadual.

+ Confira a tabela do Campeonato Paulista

Na lanterna do Grupo C, com 12 pontos, a Ferroviária não pode ser ultrapassada pelo Santo André e também por Linense ou Mirassol, que se enfrentam na última rodada e têm nove e 11 pontos, respectivamente. De outro lado, o Bragantino perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Grupo A e é o terceiro colocado, com 16. Um ponto atrás do Ituano, com 17.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na última rodada, marcada toda para as 17 horas do próximo domingo, a Ferroviária apenas cumpre tabela contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Já o Bragantino recebe o São Caetano no Nabi Abi Chedid e, para se classificar, precisa vencer e torcer para um tropeço empate ou derrota - do Ituano diante do Palmeiras, em Itu.

O primeiro tempo foi bastante morno na Arena Fonte Luminosa. Pressionado pela degola, a Ferroviária teve mais posse de bola, mas errou muitos passes e por isso não criou. Moacir chutou rasteiro e Léo Castro desviou de letra. A bola passou raspando a trave. Já nos minutos finais, Ygor rolou e Léo Castro bateu em cima do goleiro Alex Alves. O Bragantino parecia satisfeito com o empate, priorizando a marcação e explorando o contra-ataque.

O panorama da partida não mudou muito depois do intervalo. A Ferroviária seguia pressionando, mesmo que de maneira desorganizada. Diogo Mateus exigiu duas boas defesas de Alex Alves: uma em cobrança de falta e outra em chute de fora da área.

Em uma das poucas subidas ao ataque, quase que o Bragantino abre o placar através de Guilherme Mattis, que acertou a trave em cabeçada após cobrança de escanteio. Mas o visitante se mostrou contente pelo empate, porque pode definir sua vaga em casa na 12ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

FERROVIÁRIA 0 x 0 BRAGANTINO

FERROVIÁRIA - Tadeu; Alisson, Patrick, Luan e Diogo Mateus; Bruno Silva, Moacir e Velicka (Elvis); Léo Castro (Eliandro), Hygor e Welinton Júnior (Misael). Técnico: PC de Oliveira.

BRAGANTINO - Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; William Schuster, Adenilson e Vitinho (Anderson Ligeiro); Léo Jaime (Ítalo), Miguel e Gerley (Danilo Bueno). Técnico: Marcelo Veiga.

CARTÃO AMARELO - Fabiano (Bragantino).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

RENDA - R$ 20.935,00.

PÚBLICO - 3.040 pagantes.

LOCAL - Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).