Empate com gols no final em Recife Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Sport e Mogi Mirim jogaram na Ilha do Retiro, no Recife, e empataram por 1 a 1. O jogo reservou suas emoções para os acréscimos. Até os 45 minutos do segundo tempo, nenhum gol havia saído, mas em dois minutos cada time marcou o seu, selando o placar. Marcinho abriu para o Mogi ais 47, enquanto Nildo empatou para o Sport aos 49 minutos. O empate em casa pode custar o emprego do técnico Luiz Carlos Ferreira, já que sua demissão vinha sendo cogitada durante a semana pela imprensa pernambucana. O time tem 11 pontos e está na 13ª colocação. O Mogi, que esteve perto de conquistar sua terceira vitória consecutiva, é o 18º com nove pontos. Com o gramado em péssimas condições devido às fortes chuvas que castigaram a capital pernambucana durante a semana, o jogo começou aberto, com chances de gols para os dois lados. Pelo lado dos visitantes, os melhores lances de ataque saíram dos pés de Vandinho. Já o Sport, ora assustava com Canela, ora com Nildo. Os dois times contavam com estréias no ataque. Os pernambucanos viram Jean Carlos, ex-Náutico, pouco encostar na bola, enquanto no time paulista, Osni tentou dois chutes ao gol. As ofensivas do Sport eram mais perigosas. Não fossem as boas defesas do goleiro Edervan, o placar certamente teria mudado, o que não aconteceu na primeira etapa. O panorama da partida não mudou muito na etapa complementar e a falta de gols irritava cada vez mais os torcedores rubro-negros. O técnico Luiz Carlos Ferreira tentou arrumar o esquema queimando as três alterações antes dos dez primeiros minutos. No entanto, o que ajudou mesmo foi a expulsão do volante Anderson, aos 25 minutos. Aos 28, Vitor Hugo já assustou o Mogi acertando a trave. Como no primeiro tempo, o goleiro Edervan fez boas defesas. Mas o jogo guardou as emoções para o final. Aos 45 minutos Marcinho recebeu de Vandinho e surpreendentemente abriu o placar para os visitantes. Quando tudo parecia perdido para o técnico Luiz Carlos Ferreira e seu time, o meia Nildo acertou um forte chute de fora da área e achou o ângulo, empatando novamente a partida, decretando o final por 1 a 1. Os jogadores do Mogi reclamaram muito com o árbitro, alegando que o tempo estipulado já tinha sido ultrapassado, mas sem sucesso. Pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Sport volta a jogar na terça-feira, em Goiânia, contra o Vila Nova-GO. Já o Mogi Mirim, tenta a reabilitação em casa, dia 27, diante do Fortaleza-CE.