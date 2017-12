Empate com o Flu não agrada o Palmeiras Para empatar por 2 a 2 com o Fluminense, o Palmeiras teve de marcar cinco vezes neste domingo à tarde, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda: foram dois gols anulados, além de uma cobrança repetida de pênalti. Se o resultado não agradou o técnico Emerson Leão, o volante Marcinho Guerreiro não tinha motivos para reclamar. Ele estava eufórico por ter anulado Felipe sem apelar para a violência ou recorrer a uma seqüência de faltas. Sua atuação foi tão eficiente que o habilidoso meia tricolor recuou na metade do segundo tempo a fim de se livrar da marcação. "Ganhei todas as jogadas dele. O Felipe foi jogar depois de volante porque viu que ali, no meu setor, não dava", comentou Marcinho, o mais requisitado do Palmeiras para as entrevistas após a partida. Ele repetia que cumpriu sua função sem cometer excessos. "Nenhum dos dois gols do Fluminense nasceu de um passe do Felipe. Tenho de estar feliz." Quando seu adversário passou a atuar um pouco a frente dos zagueiros, Marcinho se aproximou de Emerson Leão e pediu instruções. Ouviu então que podia abandonar a marcação individual. "Foi um peso que tirei das costas." O jogador do Palmeiras minimizou o protesto de Felipe a Wilson de Souza Mendonça, num lance isolado na etapa final, quando o atleta do Fluminense caiu e mostrou a canela para o árbitro. "Eu dei um pisão no calcanhar dele num disputa de bola, sem querer." Para o palmeirense, Felipe e Robinho são os atletas mais difíceis de marcar, entre os que enfrentou. Emerson Leão disse que o Palmeiras, ao neutralizar Felipe, reduziu "em muito" o potencial do Fluminense. "Ele é um fora de série, desequilibra." O treinador reclamou da arbitragem, embora ressaltando que não tinha certeza se foram corretamente anulados dois gols de seu time. "A TV Globo me informa que o juiz acertou nos dois lances. Um repórter de outra emissora me garante que um dos gols foi legal e ainda me fornece a distância do meu jogador para o zagueiro do Fluminense. Por que eu tenho de acreditar em tudo que dá na Globo? Por causa do tira-teima? Eu também sei fazer tira-teima. Ninguém é dono da verdade." Ao saber que seu colega Abel Braga, do Tricolor carioca, o criticara minutos antes, por estar atribuindo o empate, em parte, à atuação de Wilson Mendonça, Emerson Leão não o deixou sem resposta. "Falar demais é desagradável." Braga dissera que o técnico do Palmeiras não sabia perder: "Toda vez que não ganha, ele (Leão) chora." Leão comentou que o Palmeiras poderia ter decidido o jogo no início do segundo tempo, quando teve mais volume e criou oportunidades. Citou um gol perdido por Baiano, que, diante do goleiro Kleber, chutou a bola para fora. "Ali faríamos 3 a 1 e o Fluminense não conseguiria reverter a situação." De acordo com o treinador, o Campeonato Brasileiro ainda está num nível técnico baixo, mas melhorando aos poucos. "A alegria está voltando aos estádios e o Palmeiras tem contribuído para isso." Leão disse ainda que os dez primeiros da competição estão em condições de brigar pelo título. Sobre a invencibilidade de nove partidas, afirmou que o fator é importante por motivar a equipe e os torcedores do clube. "Eu sou um referencial para o grupo. Ponho a minha cara a bater, quando for preciso, sem nenhum receio." Ausência - Juninho Paulista recebeu o terceiro cartão amarelo e estará fora do jogo de quarta-feira, contra o São Caetano, no Palestra Itália. Reinaldo e Correa podem voltar à equipe - eles cumpriram suspensão automática. A reapresentação será na terça-feira, às 8h30, no centro de treinamento.