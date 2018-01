Empate com seis gols na Série B1 Abrindo a terceira rodada do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, Tupã e Linense empataram por 3 a 3, nesta sexta-feira à noite, em Tupã. Os outros setes jogos serão disputados domingo, com destaque para o clássico entre Ecus, de Suzano, contra o União Mogi. Pela segunda rodada da Série B2, o Guaçuano perdeu em casa para o Jalesense, por 3 a 1.