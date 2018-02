Empate com Suécia complica a Itália Um golaço do talentoso Ibrahimovic aos 40 minutos do segundo tempo definiu o empate por 1 a 1 entre Itália e Suécia, no jogo disputado nesta sexta-feira, no Porto, e deixou os italianos em situação complicada no Grupo C da Eurocopa. Agora, a seleção dirigida por Giovanni Trapattoni não depende só de suas forças para chegar às quartas-de-final. A Itália está em terceiro lugar da chave, com dois pontos e saldo zero. A Suécia tem quatro pontos e cinco de saldo. E a Dinamarca está com quatro pontos e dois de saldo, após fazer 2 a 0 na Bulgária, que é lanterna com 0. Na última rodada, terça-feira, os italianos precisam vencer a já eliminada Bulgária e torcer para haver um vencedor no confronto entre Dinamarca e Suécia. Se houver um empate nessa partida e Itália vencer, a Suécia estará classificada e Itália e Dinamarca decidirão a segunda vaga no saldo de gols. "Fizemos tudo o que podíamos. Criamos um monte de chances, mas o goleiro deles jogou muito bem", lamentou Trapattoni. A Itália realmente poderia ter feito mais gols, principalmente no primeiro tempo, mas nos últimos 20 minutos de jogo recuou muito e foi sufocada pelos suecos. "Fomos mais agressivos no segundo tempo e merecemos o empate", afirmou Ibrahimovic, que foi escolhido o melhor jogador em campo. O atacante do Ajax, de 1,92 m, mostrou técnica e inteligência - como já havia feito na vitória por 5 a 0 sobre a Bulgária. No lance do gol, ele antecipou-se ao goleiro Buffon e, com a bola no ar, deu um toque de letra que encobriu Vieri - estava na linha do gol - e entrou. "Foi o gol mais bonito da minha carreira. E um dos mais importantes também. Mas devo reconhecer que tive um pouco de sorte", admitiu Ibrahimovic. Sem poder contar com Totti - foi suspenso por três jogos por ter cuspido em Poulsen na partida contra a Dinamarca -, Trapattoni colocou o jovem Cassano em campo. Além disso, escalou Gattuso e Pirlo, que foram reservas no primeiro jogo. Cassano marcou o gol italiano, de cabeça, aos 37 minutos do primeiro tempo, Pirlo deu qualidade ao toque de bola e Gattuso fez o de sempre: aos 38 minutos, cometeu uma falta dura e recebeu cartão amarelo. Como já tinha recebido um nos poucos minutos que jogou na estréia, terá de cumprir suspensão contra a Bulgária. O zagueiro Cannavaro também levou o segundo amarelo.