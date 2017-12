Empate complica Flamengo e Botafogo O jogo no Maracanã foi bom. O resultado, ruim para Flamengo e Botafogo, ambos sob séria ameaça de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O empate sem gols premiou a atuação dos dois goleiros: Júlio Cesar e Jéfferson. O primeiro se destacou ainda mais, com pelo menos quatro defesas muito difíceis. Com os resultados da rodada dos outros clubes que lutam contra o descenso, os torcedores dos dois times cariocas não deixaram o estádio com a sensação de que ganharam um ponto. Na verdade, cada equipe perdeu dois pontos. Pior para o Flamengo, agora com 46 e na 21ª posição na tabela. O Botafogo está em 19º, com 47. Levou sorte em alguns momentos do jogo, principalmente nas finalizações do atacante Dimba. Contratado pelo Flamengo por R$ 1,5 milhão para livrar o clube da Segunda Divisão, ele completou hoje nove partidas sem marcar nenhum gol e mais uma vez teve atuação medíocre. Dimba desperdiçou quatro oportunidades, todas no primeiro tempo. A cada lance sem sucesso do ataque do Flamengo, o técnico Andrade colocava as mãos na cabeça. Parecia antever que seu time não conseguiria a vitória. Enquanto teve fôlego, Felipe era quem alimentava Dimba e Jean com passes precisos. Depois, o meia cansou e não conseguiu nada de produtivo nas seguidas jogadas individuais. O Botafogo demonstrava perigo com Alex Alves, Ricardinho e Caio. Eles obrigaram Júlio Cesar a defesas arrojadas. O goleiro também teve de se esforçar para corrigir erros da defesa do Flamengo. Numa bola mal atrasada por Júnior, ele saiu jogando, driblou um atacante do Botafogo, ganhou a dividida com outro adversário e deu seqüência à partida. Pouco antes, teve de deixar a área para cortar de cabeça um lançamento para Alex Alves. O primeiro tempo do clássico foi muito bom, com os dois times se empenhando ao máximo. Os chutes a gol se sucediam e Jéfferson também mostrava suas credenciais. O bom público no Maracanã - mais de 30 mil pessoas - ficou entusiasmado com a disposição de Flamengo e Botafogo. A torcida alvinegra era surpreendentemente superior. Até o intervalo da partida ainda chegava gente ao estádio. Enquanto Dimba perdia gols, Caio tratava de conduzir os contra-ataques do Botafogo. Partiam dele os passes para Ricardinho e Alex Alves, sempre preparados para finalizar. O gol teimava em não sair e isso aumentava o nervosismo das duas equipes. No Botafogo, Jéfferson e Jorginho Paulista trocaram empurrões, após uma ríspida discussão. Contaram com a complacência do árbitro Wilson de Souza Mendonça e só foram advertidos verbalmente. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Palmeiras, fora de casa. O Botafogo vai jogar com o Guarani, em Niterói. "Merecíamos ter vencido, criamos muitas chances. Mas, acima de tudo, deixamos claro que o Flamengo tem todas as condições de sair dessa situação", observou Felipe. "Basta ter calma na hora de concluir e manter essa vontade toda."