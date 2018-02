Empate dá título do grupo 1 ao Inter O Inter empatou com o Juventude por 3 a 3 neste sábado, em Porto Alegre e, com o resultado, ficou com o título do grupo 1 do Campeonato Gaúcho, com 11 pontos ganhos. O Juventude terminou em segundo com dez. As duas equipes aguardam, agora, os classificados do grupo 2 para disputar as semifinais da competição, no mês de junho. A torcida, que se não teve a satisfação de ver o time vencer, viu as excelentes atuações dos garotos Diego e Nilmar, grandes promessas do time. O jogo, que poderia ser tranqüilo para o Inter, que abriu uma vantagem de 3 a 0 no primeiro tempo, com gols de Fernando Cardozo, aos sete e Gavillán aos 44 e 46, ambos de pênalti, se tornou dramático na segunda etapa. O Juventude adotou uma postura ofensiva e chegou ao empate com gols de Geufer, de pênalti, aos 29, Hugo aos 36 e Dante aos 44 minutos. O resultado foi um castigo para o Inter, que com uma marcação frouxa, permitiu a reação do Juventude. Ficha Técnica Inter: João Gabriel; Wilson, Fernando Cardozo e Vinícius; Thiago Mattos, Sangaletti, Flávio, Gavillán (Diogo) e Ismael; Diego e Nilmar (Leandro). Técnico: Muricy Ramalho Juventude: Magna; Neto (Dante) e Filipe Alvim; Wellington (Geufer), Dionattan, Fernando (Rodrigo Pontes), Marcelo e Michel; Hugo e Rafael. Técnico: Cristóvão Borges Gols: Fernando Cardozo, 7 min e Gavillán (pênalti) aos 44 e 46 min. 1º t. Geufer (pênalti), 29, Hugo, 36 e Dante 44 min. do 2º t. Árbitro: Paulo Felippe Cartão amarelo: Ismael, Flávio (I); Filipe Alvim, Dionattan (J). Renda e Público: não foram divulgados Local: Beira-Rio